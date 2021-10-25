От студента - в сотрудники: IDBank подводит итоги очередной программы IDream и объявляет о запуске следующего этапа

IDBank подвел итоги очередного этапа проекта IDream. На заключительном мероприятии проекта участникам были вручены сертификаты об успешном завершении программы.

Благодаря программе IDream - «Я мечтаю» - все участники получают практические и теоретические знания в банковской сфере. В ходе программы студенты знакомятся и с тонкостями продаж различных продуктов и обслуживания клиентов.

По словам Марианы Эдилян, директора Управления человеческим капиталом IDBank-а, программа IDream - отличная возможность для студентов и магистрантов войти в банковский сектор и сделать первые практические шаги своей профессии. «На этом этапе из 11-и участников IDream к нам присоединились 7 сотрудников», - сказала Эдилян.

Председатель Правления банка Мгер Абрамян отметил, что Банк регулярно осуществляет качественные студенческие программы. «Они особенно полезны студентам, не имеющим опыта работы, а также новичкам, которые хотят получить дополнительные практические навыки», - сказал Абраамян.

35 из 45 студентов, принявших участие в образовательных программах Банка, уже являются сотрудниками IDBank-а.

Банк объявил о следующем, пятом этапе студенческой образовательной программы. С 25-ого октября следующая группа IDream начнет свое двухмесячное путешествие с IDBank-ом, по окончании которого лучшие из них станут членами оранжевой команды IDBank-а.

Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.