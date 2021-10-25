Музыкальным школам Арцаха вручат в дар инструменты

В Доме-музее Арама Хачатуряна 28 октября в 19:00 состоится осенний концерт «Moscow Classic Ensemble».

Как передает «Арменпресс», по окончании концерта состоится торжественная церемония вручения музыкальных инструментов для школ Арцаха.

Инициатива стартовала еще 13 августа этого года на благотворительном концерте «Moscow Classic Ensemble» «Дети хотят музицировать», прошедшем у храма Гарни.

Были выбраны две школы и Музыкальные академическая и Школа искусств Шуши, которые сейчас вынуждены восстанавливать все почти с нуля. Для этих школ были приобретены все необходимые музыкальные инструменты.

Благотворительный концерт «Moscow Classic Ensemble» «Дети хотят музицировать» получил многочисленные отклики от организаций, занимающихся помощью детям.

На осеннем концерте будет и выставка, все работы будут проданы с целью содействия талантливым детям и их семьям.

В рамках осеннего благотворительного концерта «Moscow Classic Ensemble» для студентов Ереванской государственной консерватории мастер-класс даст заслуженный артист РФ Станислав Александрович Катенин.