На выставке «Армянский эпос в изображении Кочара» состоялась презентация мобильного приложения «Давид Сасунский»

В музее Ерванда Кочара открылась выставка «Армянский эпос в изображении Кочара», на которой представлены оригиналы иллюстраций Ерванда Кочара к эпосу «Давид Сасунский».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. На выставке состоялась презентация мобильного интеллектуального и развлекательного приложения «Давид Сасунский», обновление и пополнение дополнительными материалами которого было осуществлено при содействии Министерства ОНКС Армении, по инициативе общественной организации «Сасна Тун».

Директор Музея Ерванда Кочара Карине Кочар подчеркнула, что экспозиция осуществлена в сотрудничестве с Национальной картинной галереей Армении, и добавила, что эта выставка является еще одним желанием обратиться к героическому прошлому армянского народа.

«Маэстро Кочар высоко ценил силу искусства в деле сохранении нации, непрерывающейся передачи культурных ценностей и национальной идентичности из поколения в поколение. В 1939 году, когда отмечалось 1 000-летие эпоса, было подготовлено академическое издание эпоса «Давид Сасунский» на русском языке. В этой экспозиции представлены иллюстрации, которые Кочар изобразил на 7 графических страницах, как бы воспроизведя наши горы в виде скульптур, изображающих подвиги героев Сасуна», - рассказала Карине Кочар.

Карине Кочар сообщила, что музей перешел в новую концептуальную организацию выставок, с новыми решениями, идеями, современными методами, чтобы доносить до посетителей основные идеи и заветы, которые Кочар скрывал в своих работах.

По словам начальника отдела культурного наследия и народных промыслов Министерства ОНКС Армрнии Астхик Марабян, эта выставка, организованная музеем Ерванда Кочара и Национальной галереей Армении, является лучшим образцом сотрудничества. Формат выставки очень интересен, работы Кочара представлены с использованием современных технологий.

«Министерство делает упор на укрепление межкультурных, культурно-образовательных связей, представление национальных ценностей, символов идентичности среди школьников и молодежи. В этом контексте особенно важно создание приложения «Давид Сасунский», которое было подготовлено много лет назад и доработано при содействии министерства. Это отличный способ представить нашу культуру и наследие в соответствии с требованиями современного поколения, путем применения новейших технологий привить и любовь и интерес», - заключила Астхик Марабян.

По словам Тавроса Авагяна, вице-президента общественной организации «Сасна тун», учитывая стремительное развитие информационных технологий, а также интересы подрастающего поколения, для популяризации эпоса «Сасунци Давид» в 2017 году при содействии министерства было создано интеллектуальное и развлекательное мобильное приложение «Сасунци Давид», вызвавшее большой интерес.

«Позже мы создали и англоязычную версию приложения, добавили новые разделы и игры. Это приложение, после положительного заключения министерства, было включено в программу обучения как дополнительный материал для преподавания эпоса. В этом году, опять-таки при содействии министерства, для повышения знаний об эпосе, мы создали еще одну интеллектуальную игру - «Игра в слова», добавили три раздела: «Книга», «Галерея» и «Комикс», - рассказал Таврос Авагян.

Для скачивания приложения, необходимо найти его в «Play Market» или «App Store» мобильного телефона, написав «Сасунци Давид» «Sasunci Davit» на армянском или на английском языке.