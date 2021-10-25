Государственный министр Республики Арцах обсудил с конгрессменом США программы сотрудничества
Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян 23 октября в Генфорде встретился с конгрессменом США Дэвидом Валадао.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщают из Аппарата государственного министра Республики Арцах. Артак Бегларян, выразив благодарность за постоянное содействие народу Арцаха, представил конгрессмену ситуацию в Арцахе, гуманитарные и политические вызовы.
Он подчеркнул, что для ликвидации гуманитарных последствий войны и окончательной реализации права народа Арцаха на самоопределение необходимо широкое международное содействие.
Дэвид Валадао подтвердил свою поддержку защите прав и свобод народа Арцаха. Стороны обменялись мнениями о возможной вовлеченности конгрессменов США в решение существующих проблем.
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