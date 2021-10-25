В Арцахе подтверждено 42 новых случая заражения COVID-19

В Арцахе 24 октября проведено 113 тестов, подтверждено 42 новых случая заражения COVID-19. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что 34 из них - жители Степанакерта, 2 - Аскерана и 2 - Мартакертского района.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 135 пациентов. Врачи состояние 9 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 59 - как тяжелое. Среди них есть и люди молодого возраста. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

Есть случай со смертельным исходом. Скончалась 40-летняя женщина, у которой была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония.

В 2021 г. в Арцахе проведено 15 750 тестов на COVID-19, из них 1 683 оказались с положительным результатом.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает население следовать указаниям, дабы избежать новых вспышек и побороть эпидемию.

«Населению республики необходимо вакцинироваться от COVID-19. Вакцинирование защитит ваше здоровье и здоровье ваших близких. Вакцинирование проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик» и в региональных медицинских объединениях».