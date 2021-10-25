В Армении будем последовательно создавать профессиональную армию: Пашинян

Армения поставила задачу охраны границ пограничными войсками, Армения идет к созданию профессиональной армии. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил при обсуждении законопроекта «О госбюджете Республики Армения на 2022 год».

«Оборонный бюджет на 2022 год на 11% больше бюджета 2021 года и составляет более 345 млрд драмов. Мы последовательно пойдем к созданию в Армении профессиональной армии, но будем делать это плавно, продуманными шагами, шаг за шагом повышая привлекательность военной службы, улучшая имидж офицерской службы, развивая и совершенствуя оборонную доктрину Армении», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что в новых условиях защита границ страны остается главным приоритетом. «С каждым годом мы ставим задачу все больше и больше выполнять функцию охраны границы пограничными войсками, имея видение охраны наших границ лишь пограничными войсками», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что начало процесса вывода Вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения, в частности, с участка Сотк-Хознавар, делимитация и демаркация границы межу Республикой Армения и Азербайджаном создаст благоприятные условия для решения этой проблемы.

«Что касается оборонной стратегии страны, то в программе правительства мы уже подчеркнули, что Армения, как и любое миролюбивое государство, будет развивать свои Вооруженные силы и преобразовывать их не для агрессии, а для защиты от агрессии. Армения не намерена завоевывать территории», - сказал Пашинян.