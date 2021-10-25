По оценке Пашиняна, разблокирование инфраструктур региона качественно изменит структуру экономики Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что разблокирование экономической и транспортной инфраструктуры региона может качественно изменить содержание и структуру экономики РА. Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил Пашинян на совместных заседаниях постоянных комиссий НС.

В плане развития системы безопасности премьер-министр отметил не только модернизацию и обороноспособность Армии, но и создание благоприятной внешней среды вокруг Армении, последовательную реализацию повестки открытия для Армении, Арцаха и региона эры мирного развития. «Мы видим это путем преодоления атмосферы вражды в нашем регионе, возобновление переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, разблокирование региональной экономической и транспортной инфраструктур», - сказал Пашинян.

По его словам, это может стать дополнительным толчком для развития внутренней инфраструктуры, обеспечить долгосрочный инклюзивный экономический рост, создав равные условия для граждан Армении для ведения экономической деятельности, значительно повысив привлекательность экономики для местных и иностранных инвесторов.

Для разблокирования экономических и транспортных коммуникаций региона создана трехсторонняя рабочая группа во главе с заместителями премьер-министров Армении, России и Азербайджана.