В Индонезии разбился грузовой самолет

Грузовой самолет потерпел крушение в аэропорту в понедельник в индонезийской провинции Папуа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя министерства транспорта страны.

По его информации, в результате инцидента погиб пилот самолета, второй пилот пострадал.