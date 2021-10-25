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В Индонезии разбился грузовой самолет

В Индонезии разбился грузовой самолет

Грузовой самолет потерпел крушение в аэропорту в понедельник в индонезийской провинции Папуа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя министерства транспорта страны.

По его информации, в результате инцидента погиб пилот самолета, второй пилот пострадал.


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