В Армении ожидаются осадки, температура воздуха понизится на 8-11 градусов
15:29, 24 Октябрь, 2021
На территории Армении днем 24 октября, ночью 25 октября, 27 и 29 октября осадков не ожидается. Во второй половине дня 25 октября, 26 октября в некоторых регионах ожидаются осадки.
Ветер юго-западный, 5-10 м / с.
25-27 октября температура воздуха постепенно понизится на 8-11 градусов.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, днем 24 октября, ночью 25 октября, 26-29 октября в Ереване осадков не ожидается.
Вечером 25 октября ожидается дождь.
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