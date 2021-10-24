Во дворе Оперного театра открылись однодневные пункты вакцинации против COVID-19

Пункты однодневной вакцинации от COVID-19 открылись во дворе Национального академического театра оперы и балета имени Спендиаряна (Площадь Свободы) в Ереване.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице Комитета Красного Креста Армении в Facebook.

«Во дворе Оперного театра начался процесс вакцинации против вируса Covid-19. В настоящее время вакцинация проводится всеми вакцинами, доступными в Армении: AstraZeneka, Sinopharm, Sputnik V, Moderna», - говорится в сообщении.

На той же платформе - на своей странице, Министерство здравоохранения Республики Армения разместило сообщение о том, что воскресенье - день вакцинации в Ереване.

«24 октября с 11:00 до 18:00 часов, во дворе Национального академического театра оперы и балета им.Ал. Спендиряна будут организованы мобильные пункты вакцинации, чтобы граждане, желающие сделать прививку, могли пройти вакцинацию на месте.

Прохожим будут предоставлены материалы, информирующие о процессе вакцинации, а также индивидуальные средства защиты», - говорится в записи.