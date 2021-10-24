Время в Ереване: 11:07:36,   24 Октябрь

Арман Егоян встретился с председателями комиссий по иностранным делам парламента Италии

Арман Егоян встретился с председателями комиссий по иностранным делам парламента Италии

Председатель Постоянной комиссии по европейской интеграции Национального Собрания Республики Армения Арман Егоян встретился с председателем комиссии по международным отношениям и миграции Сената Италии Вито Росарио Петрочелли, а также с председателем комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Пьеро Фассино. 

Как сообщили Арменпресс в Национальном Собрании Республики Армения, обсуждались перспективы дальнейшего развития отношений с Италией и Европейским Союзом, ряд возможностей сотрудничества комитетов в рамках программы  Twinning, а также вопросы, связанные с сотрудничество на разных парламентских площадках.

Согласно источнику, стороны с радостью отметили, что ЕС и Армения рука об руку борются с эпидемией COVID-19, что позволяет возобновить нормальный режим работы и еще больше укрепить межпарламентское сотрудничество. 

Отмечается, что после обмена мнениями депутаты посредством вопросов и ответов коснулись проблемы Нагорного Карабаха, развития экономических отношений, создания итальянских организаций в Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]