Саммиты мыслей - это способ найти идеи и решения для лучшего мира

Организатор саммита мысли и основатель ежемесячного аналитического журнала The Monthly Barometer Тьерри Маллерен, в ходе проходящего в Дилижане Armenian Summit of Minds, в рамках диалога «Беседы о будущем» провел обсуждение вместе с Роджером Грейси - многократным чемпионом мира по джиу-джитсу, основателем The Roger Gracie Academy.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в ответ на вопрос Тьерри Маллерена о том, что значит для Роджера Грейси джиу-джитсу, известный спортсмен сказал, что его семья, в каком-то смысле, произвела революцию в этом боевом искусстве. «Моя семья изменила это боевое искусство, сделав его более неагрессивным. Мой дед хотел показать, насколько джиу-джитсу важен для мира, для людей».

Говоря о VI Armenian Summit of Minds, Грейси отметил, что рад был посетить Армению и принять участие в таком мероприятии. «Это мой первый визит в Армению. Все, что я видел, просто замечательно, - сказал знаменитый спортсмен. - Я думаю, что такие мероприятия, как Armenian Summit of Minds, - это единственный способ обсудить идеи, уйти отсюда с лучшими мыслями и решениями во имя лучшего мира. Единственный способ достичь такого мира - работать вместе. Пока мы разделены, мы будем жить в темные времена. Только объединившись и работая вместе, мы сможем сделать мир лучше».