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COVID-19: в Армении зарегистрировано 2354 случая заражения и 38 случаев смерти

COVID-19: в Армении зарегистрировано 2354 случая заражения и 38 случаев смерти

По состоянию на 11:00 часов  24 октября, в Армении было подтверждено 295 368 случаев заболевания коронавирусом, из которых 260 731 человек были вылечены, а 6013 скончались. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 27366 пациентов. В целом было проведено 1992 595 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, 23 октября было проведено 16 915 тестов, по результатам которых подтвердилось 2354 новых случая заболевания коронавирусом. 1026 пациентов выздоровели, 38 – умерли.

Накануне зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1258.

 


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