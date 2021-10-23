Изучались экспортные возможности между Арменией и Ираном

Две специализированные торговые делегации прибыли в Армению из Ирана для изучения препятствий на пути торгового сотрудничества Иран-Армения, а также экспортных возможностей между двумя странами.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление атташе по торговле посольства Исламской Республики Иран в Армении.

Как сообщает Организация по развитию торговли Ирана, торговый атташе посольства Ирана Акбар Годари сообщил, что в ходе указанного визита делегация бизнесменов в области производства полимеров и пластиков встретилась с послом Ирана в Армении Аббасом Бадахшаном Зохури – с целью обсуждения геополитических проблем, значимости, возможностей и законодательства армянского рынка, а также вопросов, связанных с совместным производством.

«В ходе встречи иранские бизнесмены попросили во время подготовки выставки в Иране вместе с представителями делегировать и торговых представителей. Было решено обсудить этот вопрос после снятия коронавирусных ограничений», - сказал Акбар Годари.

А президент Торгово-промышленной палаты Армения-Иран Эрвик Яриджанян на встрече с иранской делегацией подчеркнул необходимость снятия торговых и торговых барьеров между двумя странами.

По сведениям Эрвика Яриджаняна, за последние годы армяно-иранский товарооборот достиг 500 миллионов долларов.