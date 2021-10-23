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В России зафиксировано рекордное число случаев коронавирусной инфекции и смерти

В России зафиксировано рекордное число случаев коронавирусной инфекции и смерти

В России рекордное количество случаев заражения людей и смерти от нового коронавируса. 

Как  передает Арменпресс,  об этом РИА Новости сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом,  информирующем о распространении нового коронавируса на территории Российской Федерации.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в 85 регионах России зарегистрировано 37 678 случаев заражения COVID-19, из них 3250 (8,6%) без клинических проявлений. Коронавирус за один день унес жизни 1075 человек. 

 По данным агентства, предыдущий рекорд заражения коронавирусом в России - 37 141 случай за один день. Раньше максимальное количество смертей в день было 1064.


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