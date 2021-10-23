Армения может стать домом для многих инноваций. Председатель ЦБ Армении

Председатель Центрального банка Республики Армения Мартин Галстян убежден, что Армения может стать домом для многих инноваций.

Как передает Арменпресс, такое мнение Галстян выразил в речи на открытии проходящего в Дилижане третьего Армянского «Саммита мыслей» (Armenian Summit of Minds).

«Будущее основано на науке и технологиях. В основе этого лежат цифровые технологии. Армения – это то идеальное место, где можно найти и реализовать решения по преобразованию. Обладая талантливым человеческим потенциалом, открытой культурой, мощной Диаспорой, Армения может стать домом для многих инноваций», - сказал Галстян, выразив надежду, что у участников будет возможность открыть для себя быстро развивающуюся область высоких технологий в Армении.

Галстян подчеркнул, что Центробанк стал чемпионом в процессе трансформации финансовых услуг. Цифровая трансформация финансовых услуг стала приоритетом для ЦБ. Председатель ЦБ заверил, что они способны создать соответствующие основы для развития цифровой экономики, а также рассчитывать на соответствующее участие частного сектора, речь также идет о привлечении талантов на глобальном уровне, привлечении новейших технологий, в том числе человеческого капитала.

«Следующим важным шагом станет дигитализация платежных и расчетных услуг на основе инновационных решений для повышения качества услуг. Это создаст новую экосистему для новых цифровых финансовых услуг», - сказал Галстян.

Председатель Центробанка добавил. «Мир становится лабораторией для экспериментов, и те народы, те страны, у которых хватит смелости на реализацию этого опыта, будут вознаграждены за это соответствующим результатом».