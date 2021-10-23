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COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 46 новых случаев

COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 46 новых случаев

22 октября в Арцахе проведено 140 анализов, по результатам которых зарегистрировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Зараженные - в основном из Степанакерта.

Как  передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что в настоящее время на стационарном лечении от коронавируса проходят лечение 124 инфицированных человека.

Врачи оценивают состояние 14 пациентов как крайне тяжелое, 52, в том числе молодых - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.   

Для проведения лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 15495 граждан, у 1594 из которых  зарегистрирован положительный результат теста.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше, а также сообщает: 

«Населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – ваше и ваших близких. 22 октября вакцинированы 17 граждан. 

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях», - говорится в  сообщении.


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