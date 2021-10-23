COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 46 новых случаев

22 октября в Арцахе проведено 140 анализов, по результатам которых зарегистрировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Зараженные - в основном из Степанакерта.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что в настоящее время на стационарном лечении от коронавируса проходят лечение 124 инфицированных человека.

Врачи оценивают состояние 14 пациентов как крайне тяжелое, 52, в том числе молодых - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

Для проведения лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 15495 граждан, у 1594 из которых зарегистрирован положительный результат теста.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает:

«Населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – ваше и ваших близких. 22 октября вакцинированы 17 граждан.

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях», - говорится в сообщении.