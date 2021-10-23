COVID-19: в Армении подтверждено 1962 новых случая, 31 человек умер

22 октября в Армении было проведено 16 888 тестов, по результатам которых подтверждено 1962 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 1219 человек, зарегистрирован 31 случай смерти.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Армения сообщает, что 22 октября было зарегистрировано 8 случаев смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1256.

По состоянию на 11:00 часов 23 октября всего подтверждено 293 014 случаев заболевания коронавирусом, из этого числа 259 705 - случаев выздоровления и 5 975 — смерти.

В настоящее время 26 078 пациентов проходят курс лечения от коронавируса. Всего было проведено 1 975 680 тестов.