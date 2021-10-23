Артак Бегларян высоко оценил поддержку Арцаха со стороны Диаспоры

21 октября Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян встретился в Лос-Анджелесе с духовными лидерами общин и руководителями местного офиса Ай дата (Armenian National Committee of America).

«На встречах с архиепископом Овнаном Тертеряном, предстоятелем Западной епархии США Католикосата Великого Дома Киликийского епископом Торгомом Тонояном, Артак Бегларян представил послевоенную ситуацию в Арцахе, ситуацию с безопасностью и гуманитарные вызовы. Госминистр поблагодарил духовных лидеров за постоянную и сердечную поддержку Арцаха, подчеркнув ее особое нравственное значение для народа Арцаха», - как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе аппарата Госминистра Арцаха.

Госминистр также встретился с членами Армянского Национального Комитета западного побережья США, который возглавляет председатель Нора Овсепян. Он высоко оценил деятельность Armenian National Committee of America по защите прав и интересов народа Арцаха.

Отмечается, что на всех встречах стороны обсуждали ряд вопросов, связанных с укреплением связей Арцах-Диаспора и решением послевоенных гуманитарных вопросов совместными усилиями.