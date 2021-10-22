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В Армении от коронавируса скончалась женщина на 20-й неделе беременности

В Армении от коронавируса скончалась женщина на 20-й неделе беременности

В Армении от коронавируса скончалась женщина на 20-й неделе беременности. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает страница Минздрава Армении в Facebook.

«Мать погибшего во время 44-дневной войны солдата скончалась на 20 неделе беременности из-за COVID-19. Специалисты сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, им это не удалось», - отметили в министерстве.


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