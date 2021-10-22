В Пентагоне заявили о заинтересованности Байдена в стабильных отношениях США и РФ

Президент США Джо Байден заинтересован в предсказуемых и стабильных отношениях с Москвой. Об этом в пятницу заявил министр обороны США Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Ллойд Остин по итогам встречи министров обороны стран - членов НАТО. Трансляция велась на сайте Пентагона.

"Я думаю, что в любых отношениях с Россией президент Джо Байден хотел бы видеть предсказуемость и стабильность", - заявил он. Глава Пентагона подчеркнул, что это крайне важно для таких стран, как США и Россия.

В то же время он указал, что США "продолжат оказывать помощь своим союзникам и партнерам в их стремлении обеспечить безопасность собственной территории". Ллойд Остин также назвал положительными свои визиты в ряд стран на берегу Черного моря.