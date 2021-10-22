США заявили о готовности к прямым переговорам с Ираном по ядерной сделке

Соединенные Штаты по-прежнему готовы к прямым переговорам по ядерной сделке с Ираном. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в ходе онлайн-конференции, посвященной политике действующей американской администрации в атомной сфере.

"Мы ясно дали понять, что готовы к прямым переговорам [с Ираном], - сказал он. - Наша позиция остается неизменной: мы готовы вернуться к переговорам, основанным на принципе взаимного доверия". Файнер добавил, что между США и Ираном, в частности, по-прежнему есть разногласия относительно того, что означает соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В среду сообщалось, что спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли после четырехдневной поездки в страны Персидского залива в пятницу нанесет визит в Париж, где обсудит ядерную программу Тегерана с дипломатами из Великобритании, Германии и Франции. Ожидается, что во время встречи будет поднят вопрос о сложившейся ситуации вокруг венских переговоров со всеми странами - участницами СВПД (Иран, Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), а также США по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД.