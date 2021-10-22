Президент РАН Александр Сергеев избран почетным членом НАН Армении

Общее собрание Национальной академии наук Республики Армения избрало президента Академии наук Российской Федерации академика Александра Сергеева почетным членом Национальной академии наук Республики Армения на основании решения президиума Национальной академии наук Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НАН Армении.

Напомним, 30 сентября президент Национальной академии наук Армении академик Ашот Сагян встретился в Москве с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым и обсудил приоритеты сотрудничества между академии двух стран.