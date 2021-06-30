Предстоящие на 23 октября мероприятия
18:01, Октябрь 22, 2021
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- 17:39 Азиатские индексы снизились - 22-10-21
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- 17:15 Солист группы System of a Down Серж Танкян заразился Covid-19
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- 17:02 В Грузии задержали фальшивомонетчика
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- 16:45 Секретарь Совбеза Армении и посол Норвегии в Армении о роли МГ ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта
- 16:38 МАГАТЭ будет работать с AUKUS по вопросу ядерного нераспространения
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