В Нью-Йорке обнаружена ранее неизвестная картина Аршила Горки

В Нью-Йорке обнаружена ранее неизвестная картина американского художника армянского происхождения Аршила Горки. Фонд Аршила Горки отправил одну из картин художника на консервацию, но двое сотрудников нашли новую картину, спрятанную за этой картиной. Недавно обнаруженная работа будет выставлена в галерее Hauser and Wirth в Нью-Йорке в следующем месяце.

Полотно «Без названия» («Вирджинское лето») попадет в общую коллекцию Горки. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Artnet News.

Предполагается, что после завершения холста на бумаге «Граница» (1947) у художника был бурный период работы и он ежедневно писал новые работы. В результате, поскольку у него не было нового холста, он просто нарисовал новую картину на другой стороне холста.

Вполне возможно, что это не единственное подобное полотно. «Неплохая идея - вынести картины из подвала и снять их со стен, изучить, может быть, обнаружатся и другие подобные холсты», - в беседе с New York Times сказал зять и биограф Аршила Горки Мэтью Спендер.