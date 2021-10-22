Азиатские индексы снизились - 22-10-21
ТОКИО, 22 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.34% и составил 28804.85 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.07% и составил 2002.23 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.34% и составил 3582.60 пункта, а HANG SENG вырос на 0.42% и составил 26126.93 пункта.
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