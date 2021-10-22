Всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян заразился Covid-19. Как сообщает Арменпресс, Танкян написал об этом на своей странице в Instagram.

Музыкант отметил, что после трех шоу вернулся в Лос-Анджелес с симптомами гриппа. «Я был поражен тем, что это мог быть коронавирус, потому что я не только вакцинирован, но и очень осторожен», - написал Танкян.

Музыкант с сожалением отметил, что пришлось отложить выступления группы в Лос-Анджелесе. Они состоятся 4 и 5 февраля 2022 года.