В Грузии задержали фальшивомонетчика

Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали молодого мужчину по обвинению в реализации большого количества фальшивых денег.

Следствие установило, что обвиняемый реализовал 50 фальшивых 100-долларовых купюр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Уголовное дело возбуждено по статье - "изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере", что наказывается лишением свободы сроком от семи до 10 лет.