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Секретарь Совбеза Армении и посол Норвегии в Армении о роли МГ ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта

Секретарь Совбеза Армении и посол Норвегии в Армении о роли МГ ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта

22 октября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял посла Королевства Норвегии Хелен Санд Андресен.

Как сообщили «Арменпресс» в Совете безопасности, в начале встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, выразили готовность к дальнейшему расширению этой повестки и полной реализации потенциала сотрудничества.

Посол Хелен Санд Андресен особо подчеркнула, что демократические ценности, права человека, верховенство закона, образование, энергетическая безопасность - это те сферы, в которых армяно-норвежские отношения могут развиваться и дальше.

Стороны затронули вопросы региональной безопасности и стабильности. Генеральный секретарь Совета безопасности подчеркнул необходимость разблокирования коммуникаций и создания обстановки безопасности в регионе.

Также обсудили роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в процессе всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.


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