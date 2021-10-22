СМИ: число американских военнослужащих, умерших от COVID-19, достигло 70

Число американских военнослужащих, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, достигло 70 человек. Об этом сообщила в пятницу газета Military Times.

Издание отметило, что в последние дни в ВС США, как и в стране в целом, наметился тренд на снижение смертности от последствий заражения коронавирусной инфекцией после ее резкого роста в конце июля, после чего этот показатель в ВС более чем удвоился по сравнение с данными за весь предшествующий период с начала пандемии. Так, с 13 по 20 октября (последние данные) была зарегистрирована смерть от ковида трех военнослужащих, что является самым низким недельным показателем с августа, а за неполный октябрь - 11 летальных исходов по указанной причине.

Всего, по данным газеты, в вооруженных силах США было зарегистрировано 248 865 случаев заражения COVID-19, с 13 по 20 октября - 1 282, а за предшествующую неделю - 863. В то время как в августе этот недельный показатель составлял в среднем более 4 тыс. случаев заражения. С сентября он стал постепенно снижаться,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам представителя Пентагона майора Чарли Дитца, лишь один из скончавшихся от ковида военнослужащих был частично вакцинирован от этого заболевания. "Ни один из умерших от COVID-19 военнослужащих не был полностью вакцинирован, - сказал он изданию. - Мы надеемся, что с ускорением темпов вакцинации в ВС эти трагедии [в армии] вскоре прекратятся".

Число американских военнослужащих, отказывающихся прививаться от COVID-19, не превышает в настоящее время нескольких сотен. Пока, по данным Military Times, не привиты от коронавирусной инфекции менее 10% военнослужащих (около 30% личного состава ВС с учетом нацгвардейцев и резервистов). Им надлежит вакцинироваться до ноября-декабря или понести наказание вплоть до увольнения.

Министр обороны США Ллойд Остин 24 августа распорядился начать обязательную вакцинацию от COVID-19 в ВС страны. Он не уточнил сроков завершения прививочной кампании, поручив это командованию каждого вида войск.