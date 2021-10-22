Белорусско-турецкое взаимодействие в 2022 году обсуждено на встрече в Стамбуле

В Генеральном консульстве Беларуси в Стамбуле состоялся круглый стол с членами Белорусско-турецкого делового совета комитета внешнеэкономических связей Турции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении.

Состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Турцией. Речь шла о планах взаимодействия в 2022 году..сообщает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА.

Мероприятие проведено в рамках рабочего визита в Турцию белорусской делегации во главе с председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания.