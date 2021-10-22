Расширится армяно-грузинское сотрудничество в области образования

Согласно решению премьер-министра Армении, армянская делегация во главе с заместителем министра образования и науки Артуром Мартиросяном была в Грузию (Тбилиси) для участия в очередном заседании рабочей группы армяно-грузинского сотрудничества в сфере образования.

Между Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Министерством образования и науки Грузии подписан Меморандум о взаимопонимании. Его подписали заместитель министра образования и науки Артур Мартиросян и первый заместитель министра образования и науки Грузии Екатерина Дгебуадзе», - сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС РА.

Согласно меморандуму, сотрудничество будет расширено по нескольким направлениям. Стороны будут способствовать обмену опытом по совершенствованию систем обучения учителей обеих стран, Центр оценки и тестирования Министерства ОНКС окажет содействие в разработке банка заданий, состоящего из 100 вопросов, предназначенных для тестирования по профессиональной квалификации учителей армянского языка и литературы, работающих в школах Грузии.

Стороны обсудили вопросы, связанные с обменом опытом в процессе обеспечения школьным питанием, а также деятельность Национального центра развития и инноваций образования, особенности образовательных реформ и др. Члены армянской делегации выступили со следующими докладами: «Модернизация государственных общеобразовательных программ, доведение до международно признанных стандартов - STEM-образование», «Повышение квалификации учителей общеобразовательных школ. Новые подходы к обучению и сертификации», «Дистанционное обучение, применение информационных технологий в школах», «Реализация программы школьного питания», «Реализация совместной программы подготовки учителей, преподавание армянского и грузинского языков в школах», «Внедрение совместных образовательных и культурных внеклассных занятий», «Стипендии в области межгосударственного сотрудничества».

Армянская делегация также посетила школу № 103 в Тбилиси, где действуют армянские классы. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян приветствовал учащихся и преподавателей, говорил с ними об их проблемах и волнующих вопросах.