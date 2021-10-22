Председатель КГД Армении в Москве встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации

В рамках Международного таможенного форума, который проходит в Москве 21-22 октября, состоялась встреча председателя Комитета государственных доходов Армении Рустама Бадасяна с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

«Была отмечена важность обмена опытом на международных площадках, в частности, на доступных площадках Всемирной таможенной организации (KUDO, Click platform) и организаций курсов по развитию навыков и знаний таможенных служащих в контексте нынешних тенденций развития таможенной сферы. Обсуждались программы технического содействия намеченным в таможенной сфере реформам», - сообщили «Арменпресс» в Комитете по государственным доходам.

Были обсуждены и вопросы, касающиеся координации работ с таможенными службами всех 57 государств-членов в рамках программы Всемирной таможенной организации «Меркатор», интеллектуального управления рисками для таможенной службы РА и проведения дистанционного контроля в аэропортах.

Рустам Бадасян подтвердил готовность КГД провести следующую конференцию в Армении.

Республика Армения является членом Всемирной таможенной организации с 1992 года. Армения регулярно получает консультативную помощь в рамках программы «MCC Mercator», которая направлена на содействие реализации положений Соглашения Всемирной торговой организации по упрощению процедур торговли. Комитет государственных доходов является членом Ревизионного комитета Всемирной таможенной организации с 2018 года.