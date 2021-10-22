МАГАТЭ активизировало наблюдение за происходящим в Северной Корее

МАГАТЭ наблюдает активизацию работы Северной Кореи во всех доступных ей сферах атомной энергетики. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава агентства Рафаэль Гросси.

"Они работают над всеми возможными и мыслимыми направлениями, которые есть в их распоряжении", - сказал он в ходе визита в США.

"Моя самая большая обеспокоенность заключается в том, что у нас нет дипломатического процесса", - добавил Гросси.

Гросси добавил, что отдал агентству распоряжение активизировать наблюдение за происходящим в Северной Корее, а его собеседники в США заверили его в намерении попытаться наладить дипломатический диалог с Пхеньяном.