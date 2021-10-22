Вице-спикер НС Акоп Аршакян присутствовал на мероприятии «Армения - инженерная неделя 2021»

21 октября вице-спикер НС Армении Акоп Аршакян присутствовал на ежегодном мероприятии в области машиностроения «Армения - инженерная неделя 2021», проводимом в Ереване, на котором был и министр высокотехнологичной промышленности РА Ваагн Хачатрян.

«Акоп Аршакян представил прогресс, достигнутый сферой за последние несколько лет. Он отметил, что в 2015 году в этой сфере был оборот, составляющий около 60 млрд драмов (около 1,2% ВВП), и в ней работало 8 000 человек. Теперь оборот составляет 200 млрд драмов (около 3,2% ВВП), численность сотрудников - около 19 000 человек. К 2025 г. его планируется довести до 500 млрд драмов, количество сотрудников до 35 000», - сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА.

Акоп Аршакян подчеркнул, что все это результат партнерства государство-частный сектор, политики, проводимой государством. Однако, есть вопрос преемственности, и работа в этом направлении уже ведется.

«При сотрудничестве между Национальным собранием и Министерством ВТП, мы должны разработать новый законопроект, который определит следующие этапы и приоритеты развития нашей технологической сферы», - сказал Аршакян.

Вице-спикер НС также сообщил, что в результате законодательных изменений востребованные специалисты из-за рубежа смогут подавать заявки в онлайн режиме, на платформе «Одно окно» и получать вид на жительство и право на работу в Республике Армения в упрощенном порядке.

Было отмечено и значение программы «Инженерный городок» и плана создания «Промышленного города» в качестве продолжения.