Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем

Президент США Джо Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем, но Вашингтон не отступит от своих позиций, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я разговаривал с Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: "Байден хочет новую начать холодную войну с Китаем". Я не хочу холодной войны с Китаем", - сказал Байден в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.

При этом он подчеркнул, что США не отступят от своих позиций и не изменят каких-либо своих взглядов.