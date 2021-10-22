 Министерство здравоохранения и мэрия Еревана объявили 24 октября Днем вакцинации

Министерство здравоохранения и мэрия Еревана в воскресенье, 24 октября, всем желающим сделать прививку от COVID-19 предоставят такую возможность.

Как сообщили «Арменпресс» в мэрии Еревана, в рамках акции «День вакцинации в Ереване» на площади перед Национальным академическим театром оперы и балета им. А. Спендиаряна с 11:00 до 18:00 будут расположены мобильные пункты МЦ «Григор Нарекаци», поликлиники №20 и ЗАО «Детская поликлиника Арабкир».

Отмечается, что вакцинация будет проводиться всеми видами вакцин, которые используются в Армении.