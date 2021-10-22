До окончания «Yerevan Open» остался один тур

Международный шахматный турнир «Yerevan Open» подходит к концу.

Как передает «Арменпресс», шахматист из Индии Пораник Абхиманью, после 8-го тура - единоличный лидер турнира, проходящего в спортивно-концертном комплексе Демирчяна. У него 7 очков.

У трех шахматистов по 6,5 очков, в том числе у представителя Армении Армана Микаеляна. До конца турнира остался один тур.

Открытый чемпионат Еревана «Yerevan open» проводится уже в третий раз. В этом году турнир состоит из двух подгрупп: A и B. В турнире подгруппы А участие принимают 129 шахматистов из 10 стран мира. Самый высокий рейтинг среди участников турнира у индийского шахматиста Нараянана - 2 647. В турнире Армению представляют Тигран Петросян, Арман Микаелян, Карен Мовсисян, Мамикон Гарибян, Давид Шагинян, Артур Давтян и другие шахматисты.

Открытый турнир Еревана проводится по швейцарской системе, состоит из 9 туров и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет 11 миллионов драмов.