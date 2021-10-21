Председатель НС Армении провел встречу с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Председатель НС Армении Ален Симонян 21 октября встретился с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян поздравил г-жу Седерфельт с избранием на пост председателя ПА ОБСЕ и пожелал ей плодотворной работы.

Спикер НС Армении высоко оценил роль Парламентской ассамблеи ОБСЕ в развитии межпарламентского диалога. Председатель НС подчеркнул важную роль парламентской дипломатии в современной структуре международных отношений.

Говоря о вопросах безопасности и прочного мира в регионе, стороны затронули вопросы преднамеренного обстрела мирного населения и гражданской инфраструктуры во время боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха, а также немедленной репатриации удерживаемых военнопленных и мирных жителей.

Маргарета Седерфельт высоко оценила состоявшиеся в Армении в июне 2021 года внеочередные парламентские выборы с точки зрения демократии, добавив, что полный отчет ПА ОБСЕ об этих выборах будет готов в ближайшее время. Она подчеркнула важность демократии во всех избирательных и поствыборных процессах.