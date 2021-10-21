Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь

Европейский союз поддерживает укрепление мира в регионе: спецпредставитель ЕС

Европейский союз поддерживает укрепление мира в регионе: спецпредставитель ЕС

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 21 октября принял  специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара и возглавляемую им делегацию. На встрече присутствовала также руководитель делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи стороны коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также вопросов региональной безопасности.

Тойво Клаар отметил, что Европейский союз поддерживает укрепление мира в регионе и изучает возможности для содействия мирному развитию.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]