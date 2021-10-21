Председатель НС Армении встретился с вице-спикером Сената Франции

Председатель НС Армении Ален Симонян 21 октября встретился с вице-спикером Сената Французской Республики Паскаль Грюни.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян отметил, что встречи с французскими коллегами всегда отличаются теплым дружеским оттенком. По словам председателя НС, свидетельством искренней дружбы двух стран и народов является также поддержка, оказанная Францией и ее народом Армении и армянскому народу в прошлом году, сначала в борьбе с коронавирусом, а затем во время страшной войны. В этом контексте было также упомянуто принятие обеими палатами французского парламента резолюций, осуждающих азербайджано-турецкую агрессию против Арцаха и подчеркивающих необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики.

Ален Симонян подчеркнул, что Армения всегда высоко оценивала весомую роль Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в единственном международно признанном формате урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Стороны коснулись межпарламентских отношений, подчеркнув их значительную роль в развитии и обогащении политического диалога между Арменией и Францией.

Паскаль Брюни передала Алену Симоняну приглашение председателя Сената Франции посетить Французскую Республику. Она также представила предложение председателя Сената Франции подписать в ближайшее время меморандум о сотрудничестве с Национальным Собранием Армении.

Были также затронуты вопросы эффективного армяно-французского парламентского сотрудничества на многосторонних площадках.