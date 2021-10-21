Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь

Руководители КГД Армении и ФТС РФ подписали протокол

Руководители КГД Армении и ФТС РФ подписали протокол

В рамках проходящего 21-22 октября в Москве Международного таможенного форума председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян и исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов подписали протокол о прекращении действия ряда международных соглашений в области таможенного регулирования.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД Армении, необходимость подписания Протокола обусловлена неактуальностью указанных международных договоров, так как регулируемые ими правоотношения уже регулируются в правовых рамках Евразийского экономического союза, которым руководствуются государства-члены ЕАЭС.

Целью подписания протокола является модернизация правовой базы и приведение ее в соответствие с существующими требованиями по результатам инвентаризации.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]