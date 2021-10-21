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Участие Турции в 44-дневной войне снизило доверие к НАТО: министр обороны Армении

Участие Турции в 44-дневной войне снизило доверие к НАТО: министр обороны Армении

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 21 октября принял специального представителя генерального секретаря НАТО Хавьера Коломина Пириса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи министр обороны Армении представил ситуацию с безопасностью в Арцахе после прекращения боевых действий, существующие угрозы, представил роль члена НАТО Турции в 44-дневной войне против Арцаха, что снизило доверие по отношению к НАТО в контексте установления стабильности и мира в регионе.

Собеседники также обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы сотрудничества Армения-НАТО.


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