Участие Турции в 44-дневной войне снизило доверие к НАТО: министр обороны Армении

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 21 октября принял специального представителя генерального секретаря НАТО Хавьера Коломина Пириса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи министр обороны Армении представил ситуацию с безопасностью в Арцахе после прекращения боевых действий, существующие угрозы, представил роль члена НАТО Турции в 44-дневной войне против Арцаха, что снизило доверие по отношению к НАТО в контексте установления стабильности и мира в регионе.

Собеседники также обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы сотрудничества Армения-НАТО.