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Глава МИД Армении принял спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе

Глава МИД Армении принял спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 21 октября принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Арарат Мирзоян и Тойво Клаар обсудили вопросы партнерства Армения-Европейский союз, подчеркнув важность дальнейшего развития эффективного сотрудничества. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны также обменялись мнениями о работах предстоящего саммита Восточного партнерства.

Собеседники подробно обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности.

Глава МИД Армении коснулся процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, состоявшейся в Нью-Йорке пятисторонней встречи, подчеркнул необходимость возобновления мирных переговоров. Стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Арарат Мирзоян отметил, что, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает удерживать в плену армянских мирных жителей и военнопленных, и подчеркнул необходимость их немедленной репатриации.


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