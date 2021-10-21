Глава МИД Армении принял спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 21 октября принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Арарат Мирзоян и Тойво Клаар обсудили вопросы партнерства Армения-Европейский союз, подчеркнув важность дальнейшего развития эффективного сотрудничества. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны также обменялись мнениями о работах предстоящего саммита Восточного партнерства.

Собеседники подробно обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности.

Глава МИД Армении коснулся процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, состоявшейся в Нью-Йорке пятисторонней встречи, подчеркнул необходимость возобновления мирных переговоров. Стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Арарат Мирзоян отметил, что, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает удерживать в плену армянских мирных жителей и военнопленных, и подчеркнул необходимость их немедленной репатриации.