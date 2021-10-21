Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь

Азиатские индексы выросли - 21-10-21

Азиатские индексы выросли - 21-10-21

ТОКИО, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.87% и составил 28708.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.32% и составил 2000.81 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.22% и составил 3594.78 пункта, а HANG SENG снизился на 0.45% и составил 26017.53 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]