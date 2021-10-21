Азиатские индексы выросли - 21-10-21

ТОКИО, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.87% и составил 28708.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.32% и составил 2000.81 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.22% и составил 3594.78 пункта, а HANG SENG снизился на 0.45% и составил 26017.53 пункта.