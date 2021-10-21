Премьер-министр Армении принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян выразил удовлетворение динамичной активизацией диалога Армения-ЕС, отметив, что наша страна придает большое значение последовательному развитию партнерства с ЕС.

Спецпредставитель ЕС передал премьер-министру Пашиняну теплые приветствия от председателя Европейского совета Шарля Мишеля и отметил, что ЕС привержен углублению партнерства с Арменией.

Премьер-министр Армении и спецпредставитель ЕС обменялись мнениями по повестке дня двусторонних отношений. Были обсуждены перспективы развития сотрудничества в различных форматах, в том числе в рамках программы Восточного партнерства.

Собеседники коснулись урегулирования нагорно-карабахского конфликта и ряда вопросов регионального значения. Стороны подчеркнули важность возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, подчеркнув важность данного формата.

Тойво Клаар подчеркнул, что Европейский союз готов поддержать процесс создания атмосферы доверия и диалога в регионе, которая будет способствовать миру и стабильности.