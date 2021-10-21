В Барселоне 29 ноября пройдет встреча Союза Средиземноморья

Министерская встреча Союза Средиземноморья (UfM) пройдет 29 ноября текущего года в Барселоне. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Министр прибыл с визитом в Триполи, где примет участие в конференции, посвященной ситуации в Ливии. "Это новый этап в нашей внешней политике, - отметил дипломат, заявления которого распространил испанский МИД. - Ливия является фундаментально [важной] страной для контроля миграционных потоков в Средиземном море, <...> для безопасности, стабильности и для экономического развития во всем Средиземноморье". "29 ноября в Барселоне пройдет саммит Союза Средиземноморья", - добавил Альбарес.

Средиземноморский союз - это межправительственная организация, объединяющая государства - члены Европейского союза и 15 стран с южного и восточного побережья Средиземного моря для содействия диалогу и сотрудничеству.