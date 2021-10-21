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Экологический взвод Тихоокеанского флота собрал более 450 тонн мусора на Чукотке

Экологический взвод Тихоокеанского флота собрал более 450 тонн мусора на Чукотке

Экологическое подразделение Тихоокеанского флота (ТОФ) собрало на острове Врангеля в Чукотском автономном округе больше 450 тонн хозяйственного и бытового мусора․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

"По указанию руководства Министерства обороны РФ на острове Врангеля уже несколько лет ведутся такие работы. В этом году экспедиция работала с августа и уже завершилась из-за образования снежного и ледяного покрова", - говорится в сообщении.

Военные собрали мусор и загрузили на специальное судно. Отходы отправили в порт, где их планируют утилизировать.

В экологической акции было задействовано более 50 военнослужащих. В работе они использовали краны грузоподъёмностью 25 и 40 тонн, ломовозы на базе автомобиля "КамАЗ" с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры, бульдозер, топливозаправщик и пакетировочные прессы.

Всего было использовано 10 единиц техники.


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