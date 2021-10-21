Экологический взвод Тихоокеанского флота собрал более 450 тонн мусора на Чукотке
Экологическое подразделение Тихоокеанского флота (ТОФ) собрало на острове Врангеля в Чукотском автономном округе больше 450 тонн хозяйственного и бытового мусора․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба ТОФ.
"По указанию руководства Министерства обороны РФ на острове Врангеля уже несколько лет ведутся такие работы. В этом году экспедиция работала с августа и уже завершилась из-за образования снежного и ледяного покрова", - говорится в сообщении.
Военные собрали мусор и загрузили на специальное судно. Отходы отправили в порт, где их планируют утилизировать.
В экологической акции было задействовано более 50 военнослужащих. В работе они использовали краны грузоподъёмностью 25 и 40 тонн, ломовозы на базе автомобиля "КамАЗ" с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры, бульдозер, топливозаправщик и пакетировочные прессы.
Всего было использовано 10 единиц техники.
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