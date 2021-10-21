Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь

Президент Армении принял спецпредставителя генсека НАТО на Кавказе

Президент Армении принял спецпредставителя генсека НАТО на Кавказе

21 октября президент Армен Саргсян принял спецпредставителя генсека НАТО на Кавказе Хавьера Коломина Пириса, находящегося с региональным визитом в Армении, и сопровождающую его делегацию.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Армен Саргсян коснулся сотрудничества Армении с НАТО и партнерских отношений. Он отметил, что Армения продолжает вносить свой весомый вклад в международные коллективные усилия по установлению мира и стабильности.

Спецпредставитель генсека НАТО сказал, что Организация Североатлантического договора ценит сотрудничество с Арменией и продолжит политический диалог. Он также подчеркнул большой вклад Армении в миссии НАТО в деле обеспечения международной безопасности.

Президент Саргсян и спецпредставитель генерального секретаря НАТО коснулись ситуации и развитий в регионе, вызовов нашей стране, образовавшихся после войны. Говоря о гуманитарных проблемах, вызванных войной, президент Армении отметил, что в Азербайджане все еще остаются армянские военнопленные и захваченные гражданские лица, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Армен Саргсян еще раз подчеркнул, что активное участие Турции, члена НАТО, в 44-дневной войне против Арцаха, о чем он говорил и во время визита в штаб-квартиру НАТО в октябре 2020 года, совершенно непонятный и серьезный вопрос.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]