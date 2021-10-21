Президент Армении принял спецпредставителя генсека НАТО на Кавказе

21 октября президент Армен Саргсян принял спецпредставителя генсека НАТО на Кавказе Хавьера Коломина Пириса, находящегося с региональным визитом в Армении, и сопровождающую его делегацию.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Армен Саргсян коснулся сотрудничества Армении с НАТО и партнерских отношений. Он отметил, что Армения продолжает вносить свой весомый вклад в международные коллективные усилия по установлению мира и стабильности.

Спецпредставитель генсека НАТО сказал, что Организация Североатлантического договора ценит сотрудничество с Арменией и продолжит политический диалог. Он также подчеркнул большой вклад Армении в миссии НАТО в деле обеспечения международной безопасности.

Президент Саргсян и спецпредставитель генерального секретаря НАТО коснулись ситуации и развитий в регионе, вызовов нашей стране, образовавшихся после войны. Говоря о гуманитарных проблемах, вызванных войной, президент Армении отметил, что в Азербайджане все еще остаются армянские военнопленные и захваченные гражданские лица, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Армен Саргсян еще раз подчеркнул, что активное участие Турции, члена НАТО, в 44-дневной войне против Арцаха, о чем он говорил и во время визита в штаб-квартиру НАТО в октябре 2020 года, совершенно непонятный и серьезный вопрос.