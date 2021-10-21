Парламентская комиссия одобрила предложение об установлении рабочих дней 2-5 и 7 января

Постоянная комиссия НС Армении по государственно-правовым вопросам под председательством В.Варданяна 21 октября обсудила проект о внесении изменений в закон “О праздниках и памятных днях Республики Армения”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, министр экономики Армении В.Керобян отметил, что принятие инициативы обусловлено целесообразностью установления рабочих дней 2-5 и 7 января. В настоящее время количество предоставляемых гражданину РА оплачиваемых нерабочих дней превышает количество оплачиваемых нерабочих дней в самых развитых и даже развивающихся странах. Существующее положение влияет как на ВВП, так и объемы производства, экспорта и импорта продукции (услуг) основных отраслей экономики, а также договорные отношения с местными и зарубежными партнерскими организациями.

Депутаты в формате вопросов-ответов попытались выяснить обоснованность сокращения нерабочих дней. Отмечено, что на данном этапе вопрос должен решаться посредством переходных положений.

Председатель комиссии В.Варданян подчеркнул важность принятия проекта с точки зрения фиксации экономического роста и предложил коллегам проголосовать в пользу инициативы, заметив, что внесет предложения между первым и вторым чтениями.

Предложение принято комиссией в соотношении голосов 5 – “за”, 4 – “воздержавшихся”.